Muş'ta Sahipsiz Hayvanlara Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Muş'ta Sahipsiz Hayvanlara Destek

09.01.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önder Elarslan, sokaklarda terk edilen hayvanlara sahip çıktı, Muş Belediyesi 1.5 ton yem desteği sağladı.

MUŞ'ta sokağa terk edilen hayvanlara sahip çıkıp, ahırında besleyen besici Önder Elarslan'a, Muş Belediyesi tarafından yaklaşık 1,5 ton yem desteği sağlandı.

Muş merkeze bağlı Çöğürlü köyünde yaşayan yerel sanatçı Önder Elarslan, yaz aylarında çeşitli işlerde kullanılan ancak kış mevsiminde kaderine terk edilen sahipsiz at ve eşeklere sahip çıkıyor. Sokak sokak gezerek sahipsiz at ve eşekleri tespit alıp köydeki ahırına götüren Elarslan, kendisine ulaşan ihbarları da değerlendiriyor. 10 koyununun bulunduğu ahırı ikiye bölerek sahipsiz at ve eşeklerin beslenme ve bakımı üstlenen Elarslan'a, Muş Belediyesi yem desteğinde bulundu. Yaklaşık 1,5 ton saman, belediye encümeni ve çalışanlar tarafından Elarslan'a teslim edildi.

'ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN'

Önder Elarslan, "Kış mevsiminin dondurucu soğuk havalarında bu hayvanları kapıya atıyorlar. Ben de bulup getiriyorum. Ahırıma getiriyorum. Ölüme terk edilen hayvanları yine bulup getireceğim, sahip çıkacağım. Hayvanların yemleri yoktu. Muş Belediyesi bu noktada destek olarak, saman yardımında bulundu. Muş Belediyemize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

Kaynak: DHA

Muş Belediyesi, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Muş'ta Sahipsiz Hayvanlara Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 12:15:28. #7.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Sahipsiz Hayvanlara Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.