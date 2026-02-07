Muş\'ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, kent merkezinde kullanılan şebeke suyuna ilişkin yapılan analizlerde bazı parametrelerin mevzuatta belirlenen sınır değerlerin üzerine çıktığını açıkladı. Yetkililer, sonuçlar normale dönene kadar vatandaşların şebeke suyunu içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanmaması gerektiğini duyurdu.

İDDİALAR ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında içme suyuna yönelik ortaya atılan iddialar üzerine kapsamlı inceleme ve değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Açıklamada, Muş merkez içme suyu sisteminin farklı noktalarından alınan numunelerin yetkili laboratuvarlara gönderildiği ifade edilerek, "Yapılan analizler sonucunda, bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir." denildi.

BELEDİYEYE BİLGİLENDİRME VE UYARI

Elde edilen analiz sonuçlarının, içme suyu altyapısından sorumlu kurum olan Muş Belediyesi ile paylaşıldığı belirtilirken, gerekli bilgilendirme ve ikazların yapıldığı vurgulandı. Açıklamada uygunsuzluğun kaynağının tespiti ile bakım-onarım ve teknik iyileştirme çalışmalarının belediye tarafından ivedilikle yürütülmesinin talep edildiği aktarıldı.

"ŞEBEKE SUYU DOĞRUDAN KULLANILMAMALI"

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, sürecin yakından takip edildiğini ve izleme-denetim çalışmalarının sürdüğünü bildirerek vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

Şebeke suyu içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmamalı,

Zorunlu hallerde su, en az 10 dakika kaynatıldıktan sonra soğutularak kullanılmalı,

Diş fırçalama ve benzeri ağız teması gerektiren işlemlerde kaynatılmamış şebeke suyu kullanılmamalı.