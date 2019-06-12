Son Dakika Haberleri: Muş'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı
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Muş'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

4 saat önce

Muş'ta öğrenciler tarafından hazırlanan projeler, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nda sergilendi.

Muş'ta
Muş'ta öğrenciler tarafından hazırlanan projeler, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nda sergilendi.
Balotu Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan projelerin yer aldığı fuarın açılışı, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri Mustafa Ergen, Metin Aral ve köy muhtarı Hasan Basri Kılınç tarafından yapıldı.
Ergen, burada yaptığı açıklamada, TÜBİTAK 4006 projesinin, öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan bir eğitim ve öğrenme metodu olarak karşılarına çıktığını söyledi.
Ergen, şöyle konuştu:
Bilim fuarları, çevreye bilimsel bir gözle bakmamızı sağlar, kendi yaratıcılığımızın farkına varmamıza, yeni beceriler geliştirmemize ve merak ettiğimiz konular hakkında bilgi sahibi olmamıza katkıda bulunur. Bilim fuarları, bunların yanı sıra, bilimin hayattaki öneminin kavramasına ve öğrencilerin derslerine daha yüksek motivasyonla devam etmesine yardımcı olur. Öğrencilere belirlediğiniz konularda kendi keşiflerini yapma olanağı sunar. Bu doğrultuda öğrencilerimize rehberlik aşamasında yardımcı olan öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkürlerimizi iletiyor, emeklerinden dolayı tebrik ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:25 Kaynak: AA
Muş, Güncel
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