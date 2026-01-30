Muş'ta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Muş'ta motosikletli polis ekiplerinin uygulaması sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinde sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Büro Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde yürütülen denetimler sırasında bir şahıs üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Olay, 30 Ocak 2026 günü saat 16.30 sıralarında gerçekleştirilen uygulama esnasında meydana geldi. Ekiplerce durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın yapılan üst aramasında 5,61 gram ağırlığında sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddeye el konulurken şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şahsın, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem gördüğü bildirildi. - MUŞ