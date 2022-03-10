Muş Valisi Gündüzöz, Korkut ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Muş Valisi Gündüzöz, Korkut ilçesinde incelemelerde bulundu

10.03.2022 10:04
Muş Valisi Gündüzöz, Korkut ilçesinde incelemelerde bulundu

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Korkut ilçesinde incelemelerde bulundu.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Korkut ilçesinde incelemelerde bulundu.

Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak'ı ziyaret eden Gündüzöz, yapılan çalışanlar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra yapımı devam eden kaymakamlık binasında incelemelerde bulunan Gündüzöz, ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti, çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi.

Gündüzöz'e, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İlçe Kaymakamı Oğuzhan Ocak, İlçe Belediye Başkanı Sami Pekbay ve kurum amirleri eşlik etti.

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İlker Gündüzöz, Hisarcık, Korkut, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş Valisi Gündüzöz, Korkut ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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