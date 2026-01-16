Musa Ertugan: Barışın Sahibi Öcalan Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Musa Ertugan: Barışın Sahibi Öcalan Değil

16.01.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi'nden Musa Ertugan, Elazığ'daki sorunlara dikkat çekerek barışın Öcalan'la sağlanamayacağını vurguladı.

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertugan, "Biz teröristle savaşta değiliz ki barış olsun. Bir barış olması gerekiyorsa bunun sahibi Abdullah Öcalan değildir. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Bu yapıyı bozmaya çalışıyorlar. Bugün Suriye'de çıkan o olayların da İran'a yansıması da tamamen küresel güçlerin yani İsrail ve Amerika başta olmak üzere o bölgeleri karıştırarak daha sonra Türkiye'deki Abdullah Öcalan'ın sahipleri tarafından kurulan o bölgede kendilerine göre bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. Çözüm süreci kesinlikle başarıya ulaşmaz" dedi.

Zafer Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertugan, Diyarbakır ve Elazığ'da bir dizi ziyarette bulundu. Partisinin Elazığ İl Başkanlığı'nı ziyaretinde açıklamalar yapan Ertugan, şunları söyledi:

"Elazığ'da yıllardan beri görmezden gelinen ve çözüm bekleyen sorunları biliyoruz. Deprem gerçeği bitmiyor, mağduriyet bitmiyor. 2020 ve 2023 depremleri üzerinden yıllar geçmiştir. Ancak hala Elazığ'da binlerce vatandaşımız belirsizlik yaşamaktadır. Hak sahipliği belirsizliği rezerve alan karmaşası, yerinde dönüşüm şartlarındaki adaletsizlikle Elazığlılar yaşamaktır. Gençlerimiz memleketlerinden göçlere zorlanıyor. Şehirde iş yok, umut yok, gelecek yok. Üniversite mezunu gençleri Elazığ'da tutunamadığı için başka şehirlere göç ediyorlar. Yaşanan tablo yanlış ekonomi politikaları ve plansız yönetimin sonucudur. Tarım ve hayvancılık göz göre göre bitiriliyor. Fırat Havzasında yer alan Elazığ'da üretici susuz, çiftçi çaresiz. Elazığ için deprem mağduriyetlerinin adil, şeffaf ve kalıcı şekilde çözümlenmesini, gençler için istihdam ve yatırım olanaklarının hayata geçirilmesini, tarım, hayvancılığın gerçek desteklerle ayağa kaldırılması, sanal kumar bahis ve uyuşturucuda kararlı ve sonuç alıcı bir mücadele yürütülmesini istiyoruz.

"Ne için Abdullah Öcalan'la bu işe giriyorlar"

Türkiye'de bir savaş olmasını istemeyiz. Biz teröristle savaşta değiliz ki barış olsun. Bir barış olması gerekiyorsa bunun sahibi Abdullah Öcalan değildir. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Ama bu yapıyı bozmaya çalışıyorlar. Tabi bunda küresel güçlerin etkisi çok. Bugün Suriye'de çıkan o olayların da İran'a yansıması da tamamen küresel güçlerin yani İsrail ve Amerika başta olmak üzere o bölgeleri karıştırarak daha sonra Türkiye'deki Abdullah Öcalan'ın sahipleri tarafından kurulan o bölgede kendilerine göre bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. Çözüm süreci kesinlikle başarıya ulaşmaz. Yaşanan çözüm süreci değil ki, ihanet sürecidir, başarıya ulaşamaz. Abdullah Öcalan neyi çözer? Ne için Abdullah Öcalan'la bu işe giriyorlar? Abdullah Öcalan bu işi çözebilecektiyse neden bu zamana kadar cezaevinde kaldı?"

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Zafer Partisi, Ekonomi, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Musa Ertugan: Barışın Sahibi Öcalan Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Suriye’de YPG’ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü Suriye'de YPG'ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü
ABD dur durak bilmiyor Petrol tankerine baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Petrol tankerine baskın düzenlediler
Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı
Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 15:01:52. #7.11#
SON DAKİKA: Musa Ertugan: Barışın Sahibi Öcalan Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.