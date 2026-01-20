MÜSİAD 2026 İçin Umutlu - Son Dakika
MÜSİAD 2026 İçin Umutlu

20.01.2026 14:16
MÜSİAD Antalya Başkanı Akgül, 2026'nın iş dünyası için umut verici bir yıl olacağını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Başkanı Yusuf Akgül, iş insanları olarak 2026 yılına daha umutlu baktıklarını bildirdi.

Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, 2025'in iş dünyası açısından zorlu geçtiğini belirtti.

2026'da enflasyondaki gerilemeyle birlikte güven ortamının kademeli olarak güçleneceğini ve ekonomik zeminin daha öngörülebilir bir yapıya evrileceğini aktaran Akgül, bu sürecin kontrollü bir toparlanma şeklinde gelişeceğini öngördüklerini ifade etti.

Nakit dengesini koruyan, finansal yapısını güçlendiren, verimliliği önceleyen ve mevcut kapasitesini daha sağlıklı kullanan firmaların bir adım öne çıkacağını vurgulayan Akgül, 2026'nın, dengeyi, sağlamlığı ve sürdürülebilirliği esas alan bir yıl olarak şekilleneceğini kaydetti.

Akgül, Antalya iş dünyasını daha sağlam bir zemine taşımak için üyelerle süreci doğru yönetmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

