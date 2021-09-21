Üye Girişi
MÜSİAD, Vali Gürel'i ziyaret etti - Son Dakika

MÜSİAD, Vali Gürel'i ziyaret etti

21.09.2021 12:35
MÜSİAD, Vali Gürel'i ziyaret etti, System.String[]

Geçtiğimiz ay MÜSİAD Karabük Şube Başkanı olarak seçilen Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve yeni yönetim kurulu üyelerinden Vali Gürel'i ziyaret etti.

Geçtiğimiz ay MÜSİAD Karabük Şube Başkanı olarak seçilen Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve yeni yönetim kurulu üyelerinden Vali Gürel'i ziyaret etti.

Yönetime yeni seçilen kurul üyelerini Vali Gürel'e tanıştıran MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, MÜSİAD Karabük Şubesi tarafından yürütülen faaliyetler ile yeni dönemdeki amaç ve hedefleri hakkında bilgiler verdi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin 4. Olağan Kongresinin hayırlı olmasını temenni eden Vali Fuat Gürel, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı ve Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal ile yönetime yeni seçilen yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KARABÜK

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Cengiz Ünal, Safranbolu, Karabük, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam MÜSİAD, Vali Gürel'i ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş 12:27 Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış 12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini 11:53 El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini "diktatör" olarak tanımladı
Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti 11:51 Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi 11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir 11:10 Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı 10:50 Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu 10:19 Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu

Son Dakika Haberleri
12:28 Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum
12:27 Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş
12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
12:00 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
11:56 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri
11:52 Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü
11:51 Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti
11:44 Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor
11:30 Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor
11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum         
12:29
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü         
12:01
Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü         
11:52
Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor         
11:45
Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi         
11:28
Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak         
11:00
Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi         
10:23
Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı         
10:15
Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu         
09:32
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı         
09:09
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Sıfır otomobillerde Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt         
19:29
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 12:39:40. #1.12#
SON DAKİKA: MÜSİAD, Vali Gürel'i ziyaret etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement