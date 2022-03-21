Müslümanlara hakaret eden Deniz Furkan Talu'nun yurt dışına çıkışı görünmüyor - Son Dakika
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Müslümanlara hakaret eden Deniz Furkan Talu'nun yurt dışına çıkışı görünmüyor

21.03.2022 14:23
Müslümanlara hakaret eden Deniz Furkan Talu'nun yurt dışına çıkışı görünmüyor

İslam dinine ve Müslümanlara yönelik hakaret ve galiz küfürler eden Deniz Furkan Talu adlı şüpheli, 15 Mart'tan bu yana hala yakalanamadı.

İslam dinine ve Müslümanlara yönelik hakaret ve galiz küfürler eden Deniz Furkan Talu adlı şüpheli, 15 Mart'tan bu yana hala yakalanamadı. Deniz, kara ve havayolu ile resmi çıkış kaydı bulunmayan zanlının, illegal yollarla ülke dışına kaçmış olabileceği de değerlendiriliyor.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesabından yaptığı İslam Dinine ve Müslümanlara yönelik ağır küfürler içeren paylaşımları infiale neden olan Deniz Furkan Talu adlı firari şüpheli, kolluk kuvvetlerince her yerde aranmasına karşın henüz yakalanamadı.

15 Mart'tan bu yana tepkilerin hedefi olan Talu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilmişti. Terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen bir müzik grubu adına faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülen ve Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden Şafak Yayla isimli teröristi övücü ifadeler kullandığı iddia edilen Deniz Furkan Talu hakkında 6 gün önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devem ediyor. Güvenlik birimlerince her yerde aranan ve resmi adresinde bulunamayan firari şüpheli hakkında çıkarılan gözaltı kararı, savcılıkça "yakalama kararına" çevrildi. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden dini değerleri alenen hedef alan Talu'nun, resmi olarak yurt dışına çıkış kaydı görünmüyor. Deniz, kara ve hava hudut kapılarından resmi olarak çıkış kaydı bulunmayan zanlının, illegal yollarla ülke dışına kaçmış olabileceği değerlendiriliyor.

Polis, zanlının yurt içinde eşkal değiştirerek başkası adına düzenlenmiş kimlik kullanma ihtimali üzerine araştırmalarını sürdürüyor.

(İHA)

Müslümanlara hakaret eden Deniz Furkan Talu'nun yurt dışına çıkışı görünmüyor
Müslümanlara hakaret eden Deniz Furkan Talu'nun yurt dışına çıkışı görünmüyor
Müslümanlara hakaret eden Deniz Furkan Talu'nun yurt dışına çıkışı görünmüyor
Müslümanlara hakaret eden Deniz Furkan Talu'nun yurt dışına çıkışı görünmüyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müslümanlara hakaret eden Deniz Furkan Talu'nun yurt dışına çıkışı görünmüyor - Son Dakika


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