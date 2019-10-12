Sinop'un Gerze ilçesinde balıkçılık yapan Mustafa Çelebi, erken başlayan hamsi sezonundan dolayı denizlerde hamsinin de azaldığını söyledi.



1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla Karadenizli balıkçılar ağlarını attı. Sezonda ilk beklenen balığın palamut olmasına rağmen denizlerden çıkmayan palamut, hamsi sezonunun erkene alınmasına sebep oldu. Karadenizli balıkçılar, ekim-kasım ayında avlanması gereken hamsinin eylül ayında avlanmaya başlanmasından, Karadeniz'de hamsinin azaldığını ifade etti.



"Palamut sezonunda hamsi yedik, hamsi sezonunda ne yiyeceğiz?"



Gerzeli balıkçı Mustafa Çelebi, "Şuanda hamsilerimiz Sinop çevresinde avlanıyor. İnceburun, Ayancık çevresinde avlanıyor. Birkaç sürü hamsinin başında 30-40 kayık olursa, yiyebileceğimiz hamsi kalmaz. Bir ayda palamut yerine tonlarca hamsi yedik, önümüzde 1-2 ay kaldı. Bir ay sonra hamsi bulmamız zorlaşır. Çünkü denizde hamsiyi tükettik. Tezgahlar günde 1 - 1,5 ton hamsi satıyordu, geçtiğimiz haftalarda Sinop'ta hamsinin fiyatı 5 TL'ye kadar düşmüştü. Şimdi ise 7,5 -10 TL arasında fiyatı değişiyor" dedi. - SİNOP