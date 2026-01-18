Mustafa Güler: Öğrencilere Şefkatle Yaklaşan Eğitimci

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Mehmet Tarhan İlkokulu'nda görev yapan Mustafa Güler, sergilediği iş disiplini ve öğrencilere olan şefkatli yaklaşımıyla eğitim camiasında örnek teşkil ediyor. 2015 yılından bu yana aynı okulda görev yapan Güler, "Çocuklar bizi örnek alıyor, onlara karşı her zaman saygılı ve koruyucu olmalıyız" diyerek takdir topluyor.

Tavşanlı Mehmet Tarhan İlkokulu'nda hizmetli kadrosunda görev yapan Mustafa Güler, okulun sadece fiziksel temizliğiyle değil, öğrencilere bir "ağabey" gibi yaklaşmasıyla hem velilerin hem de okul yönetiminin gönlünü fethetti. Eğitimin mutfağında çalışan personelin çocukların gelişiminde önemli bir rol model olduğunu savunan Güler, mesai kavramı gözetmeksizin sürdürdüğü çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Okulun güvenli ve huzurlu bir yuva olması gerektiğini vurgulayan Mustafa Güler, personelin sorumluluğuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bizim en büyük görevimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza karşı her zaman saygılı ve şefkatli olmaktır. Ailelerimizin, çocuklarını okula gönderirken gözlerinin arkada kalmaması ve o güven duygusunu hissetmeleri bizim için çok önemli. Onlara yardımcı olmak, güvenli bir ortam sunmak bizlerin asli görevidir. Çocuklar sadece öğretmenlerini değil, okulun tüm personelini örnek alıyor. Bu yüzden her hareketimize dikkat etmeliyiz."

"İyilik her zaman hafızalarda kalıyor"

İyiliğin ve sevginin unutulmadığını belirten Güler, uzun yıllardır görev yaptığı okulda biriktirdiği hatıraların kendisi için en büyük ödül olduğunu söyledi. Güler, "2015 yılında bu okula geldim. O dönem küçük birer çocuk olan öğrencilerimiz şimdi 18-20 yaşlarına geldiler. Yolda beni gördüklerinde önümü kesip hal hatır soruyorlar, saygı gösteriyorlar. Bu durum beni tarif edilemez bir şekilde mutlu ediyor. İyilik her zaman hafızalarda kalıyor" dedi.

Mustafa Güler'in özverili çalışması veliler arasında da büyük memnuniyet uyandırıyor. Çocuklarının okulda emin ellerde olduğunu bildiklerini ifade eden veliler, "Mustafa Bey ve okuldaki tüm personel işlerini büyük bir titizlikle yapıyor. Sadece temizlik değil, çocuklara bir baba, bir ağabey gibi yaklaşmaları bizlere güven veriyor. Mehmet Tarhan İlkokulu'ndaki bu güçlü ekip ruhu bizi çok mutlu ediyor" diyerek teşekkürlerini ilettiler.

Okuldaki diğer personellerle birlikte oluşturulan uyumlu çalışma ortamı, Tavşanlı'da örnek bir okul profili çizilmesine katkı sağlıyor. - KÜTAHYA