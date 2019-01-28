Son Dakika Haberleri: Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme

32 dakika önce

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme lideri Yahyalıspor ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda 1-0 geriden gelerek Develispor'u 4-1 mağlup etti ve namağlup yoluna devam ediyor.

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Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme lideri Yahyalıspor ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda 1-0 geriden gelerek Develispor'u 4-1 mağlup etti ve namağlup yoluna devam ediyor.

Stat: Develi İlçe Stadı

Hakemler: Suat Alptekin xxx, Yunus Emre Gerez xxx, Sami Yılmaz xxx

Develispor: Ömür Tuzcu x, Kerem Özdemir x, Mehmet fAtih Sönmez x, Raşit Şimşek x, Haluk Dalkalı x, Nesimi Dikçal x, Ramazan Aksoy x, Resul Özgen x, Onur Recep Çopur x, Mehmet Kındık x, Fethi Tekin x

Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan xxx, Erdem Demir xxx, Halil Yozgat xxx, Ahmet Yumutkan xxx, Talha Çoban xxx, Mehmet Kahveci xxx, Kasım Alıcı xxx, Harun Yıldırım xxx (Selim Yağmur xx dk 70) Ramazan Durdu xxx, Erkan Atçı xx (Hael Albadri xxxx dk 46) İsmail Aydoğdu xxx, (Barış x dk 85)

Goller: Onur Recep Çopur dk 45+1 (Develispor) İsmail Aydoğdu dk 50, Hael Albadri dk 53-74 ve 84 (Yahyalıspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:10 Kaynak: İHA

Ramazan Aksoy, Kerem Özdemir, Sami Yılmaz, Develi, Spor
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