Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme lideri Yahyalıspor ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda 1-0 geriden gelerek Develispor'u 4-1 mağlup etti ve namağlup yoluna devam ediyor.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Suat Alptekin xxx, Yunus Emre Gerez xxx, Sami Yılmaz
xxx
Develispor: Ömür Tuzcu x, Kerem Özdemir
x, Mehmet fAtih Sönmez x, Raşit Şimşek x, Haluk Dalkalı x, Nesimi Dikçal x, Ramazan Aksoy
x, Resul Özgen x, Onur Recep
Çopur x, Mehmet Kındık x, Fethi Tekin x
Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan xxx, Erdem Demir xxx, Halil Yozgat
xxx, Ahmet Yumutkan xxx, Talha Çoban xxx, Mehmet Kahveci xxx, Kasım Alıcı xxx, Harun Yıldırım xxx (Selim
Yağmur xx dk 70) Ramazan Durdu xxx, Erkan Atçı xx (Hael Albadri xxxx dk 46) İsmail Aydoğdu
xxx, (Barış x dk 85)
Goller: Onur Recep Çopur dk 45+1 (Develispor) İsmail Aydoğdu dk 50, Hael Albadri dk 53-74 ve 84 (Yahyalıspor) - KAYSERİ