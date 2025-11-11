Mustafa Kemal Atatürk, Uşak'ta Anıldı

(UŞAK) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Uşak'ta düzenlenen etkinliklerle anıldı. Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Onun bizlere bıraktığı en büyük miras, bağımsızlık ve özgürlük sevdasıdır. Cumhuriyetimizi korumak, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını gelecek nesillere aktarmak, her birimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Uşak'ta düzenlenen etkinliklerle anıldı. Anma töreni, sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenlere Uşak Valisi Naci Aktaş, Başkan Yalım, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, CHP İl Başkanı Celalettin Çoban, CHP Merkez İlçe Başkanı Ümit Akbel, İl Genel Meclisi Başkanı Kadir Uslu, belediye yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Daha ileriye gitme azmiyle çalışmaya devam edeceğiz"

Anma programı, Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda Yalım, Atatürk'ün liderliğine, ileri görüşlülüğüne ve gençlere duyduğu güvene vurgu yaptı. Yalım, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin özgürlük mücadelesini zaferle taçlandırmış, çağdaş ve güçlü bir Türkiye'nin temellerini atmıştır. Onun bizlere bıraktığı en büyük miras, bağımsızlık ve özgürlük sevdasıdır. Cumhuriyetimizi korumak, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını gelecek nesillere aktarmak, her birimizin ortak sorumluluğudur. Bizler, onun gösterdiği yolda; bilimde, sanatta, eğitimde ve demokraside daha ileriye gitme azmiyle çalışmaya devam edeceğiz. Atatürk'ü anlamak ve anlatmak, sadece bir görev değil, aynı zamanda bir onurdur" ifadelerini kullandı.

"Rüya" sahnelendi

Program kapsamında "Rüya" adlı tiyatro gösterimi de sahnelendi. İzleyiciler, Atatürk'ün yaşamı ve ideallerini konu alan gösteriyle duygusal anlar yaşadı. Tiyatro gösteriminin ardından "Zamanın Kadrajında Atatürk" fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, Atatürk'ün hayatından ve Cumhuriyet tarihinden özel kareler yer aldı. Saat 13.00'te Yöresel Ürünler Çarşısı'nda açılan "Fotoğraflarla Atatürk Sergisi" de yoğun ilgi gördü. Anma etkinlikleri, akşam saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde Uşak Kent Orkestrası'nın "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Atatürk'e Şiirler" konseri ile devam etti. Katılımcılar, Atatürk'ün sevdiği eserlerle ve okunan şiirlerle Ulu Önder'i yad etti.