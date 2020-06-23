Mustafa Reşit Akçay'ın MKE Ankaragücü karnesi - Son Dakika

Mustafa Reşit Akçay'ın MKE Ankaragücü karnesi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde görevine son verilen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, sarı-lacivertli takımla çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde görevine son verilen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, sarı-lacivertli takımla çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

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Sarı-lacivertli takımda teknik direktörlük görevine 27 Ocak'ta başlayan Akçay, 20. haftada çıktığı ilk maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmış, 21. haftada ise deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmişti.

Ardından iç sahadaki Fenerbahçe maçından 2-1 galip ayrılan MKE Ankaragücü, başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu ve Akçay yönetiminde ilk yenilgisini aldı.

Ligin 24. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 3-0, 25. haftada ise deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilen MKE Ankaragücü, Akçay ile üst üste üç maçı puansız tamamladı.

Ardından 26. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü, bu tarihten sonra bütün liglere Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilmesi dolayısıyla çalışmalarını durdurdu.

Pandemiyle mücadelede yeni normalleşme dönemine geçilmesi ve liglerin 12 Haziran'da başlatılmasıyla teknik direktör Akçay yönetiminde tekrar çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, ilk maçını Gaziantep FK ile oynadı.

Gaziantep deplasmanında 1-1 berabere kalarak beklediği 3 puanı alamayan başkent temsilcisi, 28. haftada ise lider Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından bugün MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına, hocamız Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de bu sezon sırasıyla teknik direktörler Metin Diyadin, Mustafa Kaplan ve Mustafa Reşit Akçay ile çalışan MKE Ankaragücü, 24 puanla son sırada yer alıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:09 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mustafa Reşit Akçay'ın MKE Ankaragücü karnesi - Son Dakika Spor
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