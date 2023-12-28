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Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Edremit'te Düzenlendi - Son Dakika
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Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Edremit'te Düzenlendi

Balıkesir'in Edremit İlçesi, Akçay Şehit Halil Kantarcı Ortaokulunda Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı. Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı şiirler ve mini konser ile anma programı sona erdi. Programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, daire amirleri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Programı Edremit\'te Düzenlendi
28.12.2023 - 15:45,
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Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dahilinde Balıkesir'in Edremit İlçesi, Akçay Şehit Halil Kantarcı Ortaokulunda anma programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı şiirler ve mini konser ile anma programı sona erdi.

Programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, daire amirleri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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