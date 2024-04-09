MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: MHP\'nin oy potansiyeli yüzde 16\'yı aştı

Politika

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 31 Mart'taki yerel seçimlerin sonuçlarına ilişkin, "Alınan sonuçlar Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin dediği gibi MHP tarafından başarılıdır. MHP yüzde 16'yı aşkın bir oy potansiyeline kavuşmuştur." dedi.

Akçay, partisinin il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, Türk ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Geride kalan yerel seçimlerin sonuçlarına da değinen Akçay, "31 Mart seçimlerinde çıkan sonuçlarını saygıyla karşılıyoruz. MHP olarak birçok büyükşehirde Cumhur İttifakı olarak girdik. Bundan önce 230 belediye kazanan MHP, bu seçimde 222 belediye kazanmıştır. Alınan sonuçlar Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin dediği gibi MHP tarafından başarılıdır. MHP yüzde 16'yı aşkın bir oy potansiyeline kavuşmuştur." diye konuştu.

Seçilen belediye başkanları ile meclis üyelerine başarılar dileyen Akçay, "2029 yılında da bu seçimler tekrarlanacaktır. Fakat 31 Mart seçimlerinin bütün herkese bilhassa demokrasiye inanç, kendi ülkemiz olan inanç bakımından noksanlıkları ve zayıflıkları olan malum kesimlere de çok önemli mesajlar içermiştir bu seçim. Demek ki kesinleşen bu seçim sonuçlarına baktığımızda demek ki neymiş Türkiye güvenilir seçimler yapıyormuş. Türkiye bu konuda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındadır. Demek ki neymiş? Anadolu Ajansı manipülasyon yapmıyormuş çıkan sonuçlara göre. Trafolara kedi girmiyormuş. Türkiye demokrasiyle yönetiliyormuş. Artık bunu kafalarına, zihinlerine iyice yerleştirmeleri gerekiyormuş." ifadelerini kullandı.

Akçay, seçim sonuçlarını farklı boyutlarıyla değerlendireceklerini ve bundan sonraki yol haritasını belirlerken milletin verdiği mesajı dikkate alacaklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Manisa Büyükşehir Belediyesi 2 dönemdir yani 10 yıldır MHP'li Belediye Başkanı arkadaşımız Cengiz Ergün tarafından yönetildi. Bugüne kadar verdikleri hizmet bakımından teşekkür ediyorum. Bir dönem de büyükşehir olmadan önce Manisa Belediyesini de ilave edersek Manisa 15 yıl MHP'li ve Cumhur İttifaklı belediye başkanı Cengiz Ergün tarafından yönetildi. Belediye başkanlığını seçilen arkadaşlarımız elbette kendi istediği kişilerle çalışacaklardır. Doğal bir hakkıdır. Fakat benim özellikle başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan ve diğer ilçe belediye başkanlığını kazanan adaylara bir mesajım olacak. 15 yıl boyunca hiç kimse belediye kadrolarında görev yapan siyasi görüşü oy verdiği partisi nedeniyle başta CHP olmak üzere hiç kimseye mobbing, baskı, sürgün, işten atma olmamıştır. İşte bu yeni dönemde de Manisa'nın bütün belediyelerinde hiç kimsenin siyasi görüşü oy verdiği parti ve siyasi tutumu nedeniyle baskıya, mobbinge, sürgüne ve işten atılmaya maruz kalmaması gerekir. Bütün belediyelerden bunu bekliyoruz belediye başkanlarından. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayın, başarıyla belediyeleri yönetin. Belediyelerde yeni işe alımlarda PKK ve FETÖ sızmalarına dikkat edilmelidir. İşinizi yapın. Bir husumet faaliyeti içerisinde bulunmayın. Başka da bir talebimiz olamaz."

Bayramlaşma etkinliğine MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, meclis üyeleri ve partililer katıldı.