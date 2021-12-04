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BALIKESİR - MHP heyeti "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programı kapsamında Bandırma'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

BALIKESİR - MHP heyeti "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programı kapsamında Bandırma'da ziyaretlerde bulundu

04.12.2021 09:09

MHP heyeti, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

MHP heyeti, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Ali Uçak ve Fevzi Zırhlıoğlu, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammed Tekin, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay, Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Dursunbeyliler Kültür ve Dayanışma Derneğini ve Engelliler Derneğini ziyaretlerinin ardından Balık Hali ve Çarşı esnafını ziyaret etti.

Bandırma Su Ürünleri Balık Hali ziyaretinde balıkçılarla sohbet eden Grup Başkan Vekili Erkan Akçay daha sonra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçılık konusunda yapılacak çalışmalarının olduğunu söyledi.

Bandırmanın balıkçılık sektöründe önde gelen bir ilçe olduğunu ifade eden Akçay, "Müsilajın da azalması ile birlikte bu kadar canlı ve kaliteli balıkları burada görmekten ve balık pazarının da hareketliliğinden fiyatlarında uygunluğundan memnun olduğumuzu ifade edebiliriz." dedi.

BALIKESİR - MHP heyeti Adım Adım 2023: İl İl Anadolu programı kapsamında Bandırma'da ziyaretlerde bulundu
BALIKESİR - MHP heyeti Adım Adım 2023: İl İl Anadolu programı kapsamında Bandırma'da ziyaretlerde bulundu
BALIKESİR - MHP heyeti Adım Adım 2023: İl İl Anadolu programı kapsamında Bandırma'da ziyaretlerde bulundu
BALIKESİR - MHP heyeti Adım Adım 2023: İl İl Anadolu programı kapsamında Bandırma'da ziyaretlerde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkesir, Bandırma, Akçay, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BALIKESİR - MHP heyeti 'Adım Adım 2023: İl İl Anadolu' programı kapsamında Bandırma'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR - MHP heyeti "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programı kapsamında Bandırma'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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