MHP'nin "Adım Adım 2023" programı Bandırma'da yapıldı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinin başlatmış olduğu "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" Programı Bandırma'da gerçekleştirildi.

2023 Anadolu buluşması Bandırma Programına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ali Uçak, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammed Tekin, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ta katıldı. Etibank misafirhanesinde gerçekleştirilen toplantıda Balıkesir İl Teşkilatı ve Bandırma İlçe Teşkilatı hazır bulundu. Toplantıda açılış konuşmasını MHP Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt yaptı. Başkan Bozkurt, MHP heyetini selamladı. Toplantıda konuşan MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Cumhur ittifakını anlatarak Millet ittifakını eleştirdi. 2023 yılında yapılacak Genel seçimlerde Cumhur ittifakının adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlatan Akçay, "Karşınızda 10 devlet Türkiye ' ye boyu eğ, şunu yap, bunu yapma diyorsa, karşınızda birleşmiş bunlar. Bize düşen nedir?. Bizde kendi içimizde kenetlenme zorundayız. İşte Cumhur İttifakı da Türkiye' nin milli meselelerinde, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehdit ve tehlikelere karşı bir ve beraber olmanın adıdır. Ayrıca bir sistem İttifakıdır. Bu İttifakı mümkün olduğu kadar birlik ve beraberlik içinde götürmeye çalışacağız. Cumhur İttifakı millet huzurunda kurulan açık ve şeffaf bir ittifaktır. Bizim gizli kapaklı pazarlıpımız falan yok. Artık bu beş yıldır iyice anlaşıldı beş yıldır. Peki zillet ittifakının nesi belli açıklık yok, şeffaflık yok, merdiven altı siyaset gizli kapaklı yönüyle. Yani birbirlerinden utanır sıkılır bir halleri var. Tek bir şeyde birleşmişler. Türkiye devletinin menfaatlerini korumaya karşı çıkmak için ağız birliği içerisindeler. Hiç birbirlerinin ayaklarına bastıklarını gördünüz mü?. Bütün milli meselelerde birbirlerine karşı sus puslar. Şimdi tutturmuşlar seçimde de seçim. Seçim istiyorsunuz da hani adayınız?. Adaysız seçimmi olur?. Bunlar adaylarını 2023 ten sonra açıklarlar. Seçim 2023 te olacak ve Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' dır"diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından MHP Heyeti sivil toplum örgütü temsilcileri ile sahil bandındaki vatandaşlar ile esnafları ziyaret etti. Programın ikinci kısmının da yarın Balıkesir'de yapılacağı açıklandı. - BALIKESİR