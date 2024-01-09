AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler coşkuyla karşılandı

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentte coşkuyla karşılandı.

İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Güler'in kente gelişi dolayısıyla partililer Akçay mevkisinde toplandı.

Burada davul zurna eşliğinde karşılanan Güler, otobüsle gittiği Ünye ve Fatsa ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.

Güler, AK Parti İl Başkanlığında bir araya geldiği partililere hitap ederek, "Tekrar bize bu güzel memlekete hizmet imkanı verdiği için Allah'a hamdolsun." ifadelerini kullandı.

Bunun, bir insan için çok önemli olduğunu vurgulayan Güler, "Bu bölgede yetişmiş, ilkokulunu, ortaokulunu, lisesini okumuş, buranın şartlarıyla buranın suyunu içmiş, ekmeğini yemiş biri olarak çok şükür çok önemli şeyler. Tekrar, yeniden 'Bismillah' diyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık kullandığı "Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda." ifadesini hatırlatan Güler, "Bugün de hakikaten yağmurun altında beraber yürüyerek havaalanına indik, oradan buraya gelene kadar muhteşem bir kalabalık. Böyle güzel bir şekilde geldik. Düşünün bugün hafta içi bir gün. Herkesin mesaisi var. Siz de buradasınız. Bu muhteşem bir şey." diye konuştu.

Güler, siyasetin, sonuç alma sanatı ve nasip meselesi olduğunu dile getirerek, "Herkes ne kadar uğraşırsa uğraşsın nasibi ne ise o olur. Alın yazısı, her şey ona göre. Gayret tabii önemli. Niyet çok önemli ve biz ne için yaptık? Bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için." ifadelerini kullandı.

Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası girişinde de belediye personeliyle bir araya geldi.

Programlara, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, MHP İl Başkanı Mehmet Özçelik ile ilçe belediye başkanları katıldı.