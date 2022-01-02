MHP Grup Başkanvekili Akçay, Soma'da madencilerle buluştu - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında çalışan işçilerle bir araya geldi.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, MHP Soma İlçe Başkanı Adem Yıldırım, Soma Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Aydın ile İmbat Madencilik'i ziyaret etti.

Şirkete ait kömür madenine inen Akçay ve beraberindekiler, işçilerle görüştü.

Görüşmede şehit madencileri anan Akçay, iş güvenliğinin büyük önem taşıdığını belirtti.

MHP'li Öner de madenciliğin zor bir meslek olduğunu, işçilerin sabah erken saatlerde yerin metrelerce altına inerek kömürü gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.