TKP Kurucuları 105. Yılda Anıldı

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Türkiye Komünist Partisinin (TKP) kurucusu Mustafa Suphi ve 14 arkadaşı, hayatlarını kaybedişlerinin 105'inci yılında Rize'nin Fındıklı ilçesinde anıldı.

Siyasi parti temsilcilerinin katıldığı anma programında o dönemde yaşananlar aktarıldı. Burada konuşan EMEP Rize İl Başkanı Hasan Zorlucan, şunları söyledi:

"Yaşadığımız bu topraklarda ilericiler, devrimciler ve komünistler, tarih boyunca defalarca bu ve benzeri katliamlarla karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan biri de 15'lerin Karadeniz'de katledilmesidir. Mustafa Suphi, Türkiye Komünist Partisi'nin kurucu üyesi ve Merkez Komitesi Sekreteri olarak görev yaptığı dönemde, Türkiye'de cumhuriyetin kuruluş aşamasında ülkeye davet edilmiştir. Sovyetler Birliği'nden Erzurum'a gelen Mustafa Suphi ve yoldaşları, burada ırkçı ve faşist güçlerin saldırılarına maruz kalmıştır. Olayların büyümesi üzerine Ankara Hükümeti, gelen heyeti oradan alarak Trabzon üzerinden yeniden Sovyet topraklarına gönderme kararı almıştır.

Alınan bu karar doğrultusunda TKP heyeti Trabzon Limanı'na getirilmiş, burada faşist Topal Osman'ın katliam çetesine bağlı Kahya Yahya çetesine ait bir tekneyle Karadeniz'e açılmıştır. 29 Ocak 1921 gecesi, Sürmene açıklarında çete üyeleri tarafından vahşice öldürülerek denize atılmış ve katledilmişlerdir. Heyette bulunan ve aynı zamanda Mustafa Suphi'nin eşi olan Maria Suphi ise sağ olarak esir alınmış; Trabzon ve çevresinde çeşitli işkencelere maruz bırakılmıştır.

Yaşadığı ağır travmaların ardından akıl sağlığını yitiren Maria Suphi de ne yazık ki hayatını kaybetmiştir. Dönemin Ankara Hükümeti'nin bilgisi dahilinde, İttihat ve Terakki güçleri tarafından organize edilen ve Topal Osman çetesi eliyle gerçekleştirilen bu katliamda yaşamını yitiren 15'leri, katliamın 105'inci yılında bir kez daha anıyoruz. Onların umutlarını ve ideallerini yaşatacağımıza söz veriyoruz. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek, Devrim şehitleri ölümsüzdür."