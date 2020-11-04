Mustafakemalpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mustafakemalpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı
04.11.2020 16:44
Bursa'nın Mustafakemlapaşa ilçesinde 6 zehir taciri tutuklandı.
Bursa'nın Mustafakemlapaşa ilçesinde 6 zehir taciri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince aylardır takip edilen ve özellikle Yalıntaş bölgesinde gençlere uyuşturucu sattıkları tespit edilen uyuşturucu tacirlerine operasyon yapıldı. Ev ve işyerlerine sabah erken saatlerde baskın yapan narkotik polisleri zehir tacirlerini kıskıvrak yakaladı. Operasyonda çok sayıda satışa hazır kimyasal uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zehir tacirleri Ömer S. (60), İbrahim S. (47), Ç.S. (16), Nadi G. (32), E.C. B. (19) ve E. A. (16) mahkemece tutuklandı. - BURSA
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