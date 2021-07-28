Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir cep telefonu numarası kullanarak bunun üzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı tespit ederek Erenler Mahallesi'ndeki bir adrese müşteri kılığında gitti.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Polis ekipleri, hakkında 9 adet suç kaydı bulunan Gülnihal K. (44) isimli kadın ile karşılaştı. Suçunu kabul eden kadın gözaltına alınarak hakkında işlem yapıldı.