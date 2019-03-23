Mütefekkir ve Mutasavvıf Yazar Samiha Ayverdi Anıldı

Mütefekkir ve mutasavvıf yazar Samiha Ayverdi, ölümünün 26. yılında anıldı.

Mütefekkir ve mutasavvıf yazar Samiha Ayverdi, ölümünün 26. yılında anıldı.



Türk Edebiyat Vakfı tarafından, vakfın Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleştirilen programa, Prof. Dr. Mustafa Fayda, "Samiha Ayverdi ile 36 yıl" adlı kitabın yazarı Aysel Yüksel ile Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Müdür Yardımcı Seval Yardım katıldı.



Prof. Dr. Mustafa Fayda, programdaki konuşmasında, Samiha Ayverdi'nin bir Türk-İslam münevveri ve mütefekkir yazarı olduğunu söyledi.



Fayda, "Samiha Hanım'ın asıl meselesi ve çabası bütün insanlığın da asli meselesi olması gereken Allah ve insan meselesidir. Kulun, yaratıcı ile münasebetidir. Bu münasebetin Allah'ın istediği ve razı olduğu tarzda kurulmasıdır. Bu bakımdan Ayverdi, Allah ve insan meselesini İslam tasavvufu anlayışı içerisinde asıl mesele olarak ele alan önemli, çok değerli bir yazardır." diye konuştu.



"Samiha Ayverdi ile 36 yıl" adlı kitabın yazarı Aysel Yüksel ise Ayverdi'nin edebiyata roman türündeki eserlerle girdiğini ifade etti.



Ayverdi'nin daha sonra mensur şiir ve hikayeye yöneldiğini aktaran Yüksel, "Fakat onu, benzeri pek çok yazardan ayıran en önemli husus, aynı zamanda onun bir tefekkür insanı olmasıdır." diye konuştu.



Yüksel ayrıca 36 yıl Samiha Ayverdi ile bilfiil yan yana çalıştığını, onun eserlerini yazarken ne kadar hassas ve titiz olduğunu bildiğini belirterek, gençlere verdiği değer ve önemden bahsetti.



Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Müdür Yardımcı Seval Yardım ise Samiha Ayverdi'nin sadece edebiyat alanında eser veren bir yazar olmadığını, aynı zamanda bir fikir insanı ve eğitimci olduğunu belirtti.



"Onun asıl meselesi bugünün ve yarının inşasında faydalı işler yapabilmekti." diyen Yardım, şunları kaydetti:



"Bu yüzden bugünün meselelerine karşı da çok hassas düşüncelere sahipti. Din, kültür, dil, ahlak, eğitim, güzel sanatlar gibi konularda çok cesur bir tavrın insanı olmuştur. Bu konularda eserleriyle bir taraftan özellikle gençlerin talim ve terbiyesiyle uğraşırken bir yandan da bu değerlere karşı ilgisiz hatta düşman bir tavır içinde olan idareciler ile mücadele ediyordu."



Yardım, Ayverdi'nin 42 eserinin Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okunduğunu ve analiz edildiğini vurgulayarak, Ayverdi'nin çok değerli ve büyük bir yazar olduğunu ifade etti.



Programda Samiha Ayverdi'nin hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı ve eserleriyle ilgili bir sergi düzenlendi.



Anma programı katılımcılara teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.



Programa edebiyatseverler ve Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi öğrencileri ilgi gösterdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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