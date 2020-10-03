Mutfak dolabı üretim fabrikasında inceleme - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Gümüşova Organize Sanayi bölgesinde mutfak dolabı üretimi yapan fabrikada incelemelerde bulundu.

Düzce'de fabrikaları ziyaret ederek, iş verenlerle bir araya gelen Düzce Valisi Cevdet Atay son olarak Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya dolabı üretimi yapan fabrikayı ziyaret etti. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve beraberindeki heyet ile fabrikada yapılan çalışmaları inceleyen Vali Atay, işçilerle de bir araya gelmeyi ihmal etmedi. Vali Atay, fabrikada korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri de denetlerken, üretim faaliyetleri hakkında da yetkililerden bilgi aldı. - DÜZCE