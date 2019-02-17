Son Dakika Haberleri: Müzeyi Gezmeye Gelen Aile, Şok Üstüne Şok Yaşadı

Müzeyi Gezmeye Gelen Aile, Şok Üstüne Şok Yaşadı

1 saat önce

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa)- BURSA'nın İznik ilçesinde ailesiyle birlikte müzeyi gezmeye gelen sürücü, yolun bittiğini fark etmeyince, otomobil merdivenlerde askıda kaldı.

Müzeyi Gezmeye Gelen Aile, Şok Üstüne Şok Yaşadı, System.String[]
Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa)- BURSA'nın İznik ilçesinde ailesiyle birlikte müzeyi gezmeye gelen sürücü, yolun bittiğini fark etmeyince, otomobil merdivenlerde askıda kaldı. Otomobil çevre sakinleri tarafından kurtarılırken, aile müzenin kapalı olduğunu öğrenince ikinci bir şok yaşadı.

Kent merkezinden gezi için ilçeye gelen 5 kişilik aile, İznik Müzesi'ne gitmek için Müze Sokak'a girdi. Ailenin içerisinde bulunduğu 16 EH 570 plakalı otomobilin sürücüsü, yolun bittiği noktada merdivenleri fark etmedi. Otomobil, düştüğü merdivenlerde askıda kaldı. Otomobilden inen sürücü, herhangi bir uyarı levhası bulunmamasına tepki gösterdi. Otomobil, vatandaşların da yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Aile müzeyi gezmek için geldiklerini belirtti. Çevre sakinleri ise müzenin kapalı olduğunu söyleyince, aile ikinci bir şok yaşadı.

Olaya şahit olan Hat Sanatçısı Yalçın Öztürk, "Burada meydana gelen 4'üncü olay bu. Bir uyarı levhası da yok. Bir de müzenin kapalı olduğunu öğrendiler. O zaman da şok üstüne şok yaşadılar" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:09 Kaynak: DHA

Bursa, İznik, Güncel
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