Müziğin ritmine kendini kaptırıp dans eden bisikletli güldürdü - Son Dakika

Müziğin ritmine kendini kaptırıp dans eden bisikletli güldürdü
19.10.2020 15:34
Adana'da dinlediği müziğin ritmine kendini kaptırarak dans eden bisikletli yine ortaya çıktı.
Adana'da dinlediği müziğin ritmine kendini kaptırarak dans eden bisikletli yine ortaya çıktı.
Adana- Kozan karayolundaki bisiklet sürücüsünün kendinden geçip müziğe kaptırmış hali görenleri güldürdü.
Karayolunda kulaklığını takarak çevredeki sürücülere aldırmadan ilerleyen bisiklet sürücü dinlediği müzik eşliğinde dans ediyor. Dans yaparak çevresine aldırmadan ilerleyen bisiklet sürücüsü yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ADANA
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