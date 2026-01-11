Myanmar'da Seçim Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
Myanmar'da Seçim Süreci Devam Ediyor

11.01.2026 12:18
Myanmar'da 2021 yılındaki askeri darbenin ardından ilk genel seçimlerin ikinci aşaması başladı.

Myanmar'da 2021'deki askeri darbenin ardından ilk kez düzenlenen genel seçimlerde geçilen ikinci aşamada halk, sandık başına gitti.

Myanmar basınındaki haberlere göre 28 Aralık'ta başlayan seçim sürecinde ikinci aşama için 12 bölgede yerel saatle 06.00'da sandıklar açıldı.

İlk turda Alt Meclis için 100, Üst Meclis için 30'dan fazla sandalyenin sahibinin belirlendiği ifade ediliyor.

Oy verme işlemi devam ederken çeşitli bölgelerde çatışmalar ve şiddet olayları sürüyor.

Myanmar'da ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), 28 Aralık'ta başlayan seçimlerin ilk aşamasında 102 koltuktan 88'ini elde ettiğini öne sürmüştü.

Ülkedeki 330 seçim bölgesinden askeri yönetimin kontrolündeki 265'inde üç aşamada düzenlenen genel seçimlerde Alt Mecliste (Pyithu Hluttaw) her bölgeye 1 olmak üzere 330, Üst Mecliste (Amyotha Hluttaw) ise her eyalete 12 olmak üzere 168 koltuğun sahipleri belli olacak.

Myanmar Parlamentosunda Alt Mecliste 110, Üst Mecliste de 56 sandalye, askeri yönetim tarafından belirleniyor.

Her ne kadar 4 bin 800'ü aşkın adayla 57 parti seçimlere katılmak için onay alsa da sadece 6'sı seçim bölgelerinin hepsinde yarışıyor. Ordu destekli USDP, en fazla sayıda aday ile seçime katılıyor. Bu, partinin birçok seçim bölgesinde rakipsiz yarışacağı eleştirilerine neden oluyor.

Seçimin sonuçları, 25 Ocak'taki son aşamanın tamamlanmasının ardından belli olacak.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) 2025 dünya raporunda Myanmar'da darbeden sonra 27 binden fazla kişinin askeri yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alındığı, bu kişilerden yaklaşık 6 bininin kadın ve 570'inin çocuk olduğu kaydediliyor.

Yerinden edilen yaklaşık 3 milyon kişinin büyük kısmı ülke içinde güvenli bölgelere sığınırken yüz binlerce kişi Tayland, Hindistan ve Bangladeş sınırlarına yöneldi.

Kaynak: AA

