Myanmar ordusunun hava saldırıları nedeniyle yüzlerce kişi Tayland'a kaçtı - Son Dakika

Myanmar ordusunun etnik silahlı grupların kontrolündeki bir kasabaya hava saldırısı düzenlemesinin ardından yüzlerce kişinin Tayland'a kaçtığı bildirildi.

Myanmar ordusu ve darbe karşıtı etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ederken ordu güçleri, Karen Ulusal Birliği (KNU) güçlerinin kontrolündeki Lay Kay Kaw kasabasına hava saldırısı düzenledi.

Yerel yetkililerin ve bölge sakinlerinin verdiği bilgilere göre, Myanmar ordusunun ağır top atışı ve hava saldırıları nedeniyle yüzlerce Myanmarlı nehri geçerek Tayland'a kaçmak zorunda kaldı.

Çatışmalar nedeniyle geçen hafta da 2 bin 500 köylü Tayland tarafındaki Mae Sot bölgesine kaçmak zorunda kalmıştı.

Bölgedeki şiddetli çatışmalar her geçen gün artıyor. Silah, bomba, savaş uçaklarının seslerinin Tayland tarafından duyulabildiği ve patlamaların şiddetiyle evlerin sallandığı aktarıldı.

KNU, geçen günlerde Birleşmiş Milletlerden (BM) Myanmar ordusunun hava saldırılarını durdurmak için Kayin eyaletini uçuşa yasak bölge ilan etmesini talep etmişti.

Myanmar'da ordunun şubatta seçilmiş yönetimi devirip iktidarı ele geçirmesinden bu yana darbe karşıtı silahlı etnik gruplarla güvenlik güçleri arasında ciddi çatışmalar yaşanıyor.

KNU güçleri, 1,6 milyon insanın yaşadığı dağlık doğu bölgesi için otonomi talebinde bulunan silahlı etnik gruplardan biri olarak biliniyor.