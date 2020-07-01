N95 maskesinin sterilizasyonu için üretildi, ilk aşamayı geçti - Son Dakika

N95 maskesinin sterilizasyonu için üretildi, ilk aşamayı geçti

N95 maskesinin sterilizasyonu için üretildi, ilk aşamayı geçti Tokat'ta, N95 maskesinin sterilizasyonu için yerli yazılımla öğrenciler ve öğretmenler tarafından üretilen Ultraviyole Sterilizasyon cihazı ilk aşamada testi geçti.

N95 maskesinin sterilizasyonu için üretildi, ilk aşamayı geçti

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TOKAT - Tokat'ta, N95 maskesinin sterilizasyonu için yerli yazılımla öğrenciler ve öğretmenler tarafından üretilen Ultraviyole Sterilizasyon cihazı ilk aşamada testi geçti.

Tokat Bilim ve Sanat Merkezinde tasarlanarak kodlanan Ultraviyole Sterilizasyon cihazı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında test edilerek kullanılmaya başlandı. Android yazılımın yüklü olduğu cep telefonu ile kontrol edilebilen cihaz, 3 adet UV-C lamba ile sterilizasyon yapıyor. Yazılımları öğrenciler ve öğretmenleri tarafından geliştirilen cihazın, sağlık çalışanlarının kullandığı N95 maskelerin sterilizasyon yapması hedefleniyor.

TOGÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Bulut, sterilizasyon cihazının mikrobiyoloji laboratuvarında testten geçirildiğini kaydetti. Ultraviyoleye tabi tutulan bakterileri, mantarları öldüğünü tespit ettiklerini ifade eden Bulut, cihazın korona virüse karşı olan etkisinin de test edileceğini belirterek, "Korona virüsün canlılığını test etmek mümkün olmadığı için ileri tetkikler yapmak gerekiyor. Yüzey kültürü yapıp virüslerde etkili olup olmadığını tespit edebiliriz. Cihaz geliştirilerek daha da uygun hale getirilebilir. Kullanılan maskeler yünlü maddeler olduğu için ultraviyolenin üzerinde etkisinin olabileceğini düşünüyoruz. Biz solüsyonlardaki bakterilerin ultraviyole ile etkilenip etkilenmediğini gördük. Maskelerle ilgili de bu çalışma yapılabilir. Sıvılarda ki bakterileri öldürmesi maskedeki bakterileri de öldüreceği anlamına geliyor. Ama maskenin fiziksel özelliğinin bozulup bozulmadığının araştırılması gerekiyor" dedi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Eraslan, öğretmenler tarafından tasarlanan ve yerli yazılımla yapılan cihazın ön aşamada başarı olmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

N95 maskelerin sterilizasyonu için üretildi

Fen Bilgisi Öğretmeni Ali Çağlar ise dünyada N95 maskesinin sıkıntı çekildiği dönemlerde bu maskelerin sterile edilerek kullanılması amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Tasarlanan cihazda ultraviyole ışıklar arasın konulan N95 maskelerin sterilizasyonu amaçlayan bir çalışma yaptıklarına işaret eden Çağlar, "Cihazımızı tasarlarken maske üzerindeki korona virüsün sterilizasyonunu düşünmüştük. Onun için 254 nanometre dalga boyunda lambalar kullandık. Yapılan çalışmalar sonucunda mantarlar ve bakterilerin sterilizasyonun 5 dakika da yaptığını kanıtladı. Ama ilerleyen zamanda test sonuçlarına göre korona virüsü de öldüreceğini düşünüyorum. Android uygulama ile telefon üzerinden çalıştırabildiğimiz cihazımız yaklaşık 3 saat çalışabiliyor" ifadelerini kullandı.

Mikrobiyoloji Laboratuvarında test edilen cihazın tanıtımını Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nihat Uluocak, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Bulut, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Eraslan, Tokat BİLSEM Müdürü Oğuzhan Öztürk ile Fen Bilgisi Öğretmeni Ali Çağlar ile birlikte yaptı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel N95 maskesinin sterilizasyonu için üretildi, ilk aşamayı geçti - Son Dakika

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