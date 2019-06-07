Son Dakika Haberleri: Nadal, Federer'i 3 sette geçti
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Nadal, Federer'i 3 sette geçti

26 dakika önce

Erkekler dünya sıralamasının 2 numarası Rafael Nadal, klasmanın 3. basamağındaki Roger Federer'i 3-0 yenerek Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi.

Nadal, Federer'i 3 sette geçti, System.String[]
Erkekler dünya sıralamasının 2 numarası Rafael Nadal, klasmanın 3. basamağındaki Roger Federer'i 3-0 yenerek Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi.
Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasındaki tek erkekler yarı final maçında, Roland Garros'yu 11 kez kazanan İspanyol Nadal ile 2009 şampiyonu İsviçreli Federer karşılaştı.
Maç öncesi toprak kortta Federer'e karşı 13-2 üstünlüğü bulunan Nadal, 6. oyunda kırdığı servis sayesinde ilk seti 6-3 kazandı.
Nadal, Federer'in sık sık file önüne geldiği ve geri çizgiden daha agresif vuruşlar denediği için 29 basit hata yaptığı 2. seti 6-4 alarak 2-0 öne geçti.
Federer'in oyundan koptuğu 3. seti de 6-2 kazanan Nadal, 2 saat 25 dakika sonunda sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Nadal, grand slam turnuvalarında 13. kez karşılaştığı Federer'i 10. defa mağlup ederek Fransa Açık'taki 12. finaline yükseldi.
Roland Garros'daki 6. karşılaşmalarında da Federer'e geçit vermeyen Nadal, aralarındaki 39. maçta 24. galibiyetini aldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:39 Kaynak: AA
Spor
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