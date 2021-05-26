Nallıhan Belediyesi, emlak vergisi ödemlerinde vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini süresi içinde ödemleri gerektiğini bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, emlak vergilerinin birinci taksiti ödeme süresinin 31 Mayıs mesai bitiminde son erdiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için belediye veznelerine gelerek ödeme yapabilecekleri, http://www.nallihan.bel.tr adresinden e- belediye üzerinden ya da Çayırhan Mahallesi'nde bulunan belediye ek binasından ödemede bulunabilecekleri kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Nallıhan Belediyesinden emlak vergisi duyurusu - Son Dakika