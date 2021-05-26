Nallıhan Belediyesinden emlak vergisi duyurusu - Son Dakika

Açıklamada, vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için belediye veznelerine gelerek ödeme yapabilecekleri, http://www.nallihan.bel.tr adresinden e- belediye üzerinden ya da Çayırhan Mahallesi'nde bulunan belediye ek binasından ödemede bulunabilecekleri kaydedildi.

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