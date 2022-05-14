Namibyalı aktivist Amupanda, TRTWorld'ün NEXT etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Namibyalı aktivist Amupanda, TRTWorld'ün NEXT etkinliğinde konuştu Açıklaması

14.05.2022 20:31
Namibyalı aktivist Amupanda, TRTWorld'ün NEXT etkinliğinde konuştu Açıklaması

Namibya'nın başkenti Windhoek'in eski belediye başkanı ve aktivist Job Shipululo Amupanda, "Afrikalı liderler Kovid-19 salgınında sınırların kapanması nedeniyle kapana kısıldı ve kendi sağlık sistemlerinin sınırlarıyla yüzleşmek zorunda kaldılar.

Namibya'nın başkenti Windhoek'in eski belediye başkanı ve aktivist Job Shipululo Amupanda, "Afrikalı liderler Kovid-19 salgınında sınırların kapanması nedeniyle kapana kısıldı ve kendi sağlık sistemlerinin sınırlarıyla yüzleşmek zorunda kaldılar." dedi.

TRT World Forum tarafından İstanbul'da düzenlenen ve küresel toplumun karşı karşıya olduğu önemli sorunları ele almayı amaçlayan NEXT isimli etkinlikte konuşan Amupanda, salgın sırasında evde kalma zorunluluğu tüm dünyaya yayılırken, yoksullukla boğuşan pek çok insanın evinin dahi olmadığını kaydetti.

Salgın önlemleri nedeniyle toplantılardaki insan sayısına hükümetler tarafından koyulan sınırlara işaret eden Amupanda, "Büyükannemin evinde yaklaşık 45 kişiyiz. Kahvaltı zaten hükümet düzenlemelerini ihlal ediyordu." diye konuştu.

Amupanda, salgın nedeniyle uzaktan çalışma gibi değişen çalışma koşullarının işsizlik gibi ciddi sosyal sorunları tetiklediğini aktardı.

Afrikalı liderlerin ve üst düzey yetkililerin hastalandıkları zaman tedavi için yabancı ülkelere gittiklerini hatırlatan Amupanda, "Afrikalı liderler salgında sınırların kapanması nedeniyle kapana kısıldı ve kendi sağlık sistemlerinin sınırlarıyla yüzleşmek zorunda kaldılar. Siyasi elitlerin ülkelerinin sağlık altyapılarını kullanmaya zorlanmasından memnunuz ve şimdi onu geliştirmek için motive olacaklar." ifadelerini kullandı.

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TRT World, İstanbul, Windhoek, Namibya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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