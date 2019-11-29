Son Dakika Haberleri: Napolyon Bonapart'ın çizmeleri Paris'te 80 bin eurodan açık artırmaya çıkıyor
Son Dakika Dünya Napolyon Bonapart'ın çizmeleri Paris'te 80 bin eurodan açık artırmaya çıkıyor - Son Dakika Dünya

Napolyon Bonapart'ın çizmeleri Paris'te 80 bin eurodan açık artırmaya çıkıyor

6 saat önce

Eğer ayak numaranız 40 ise ve cüzdanınızda harcanacak en az 80 bin euronuz varsa imparatorun bir zamanlar at binerken kullandığı çizmelere siz de sahip olabilirsiniz

Napolyon Bonapart'ın çizmeleri Paris'te 80 bin eurodan açık artırmaya çıkıyor, System.String[]

Fransa Kralı Napolyon Bonapart'ın çizmeleri Paris'te açık artırmaya çıkıyor. Eğer ayak numaranız 40 ise ve cüzdanınızda harcanacak en az 80 bin euronuz varsa imparatorun bir zamanlar at binerken kullandığı çizmelere siz de sahip olabilirsiniz.


Uzmanlar, cuma günü yapılacak müzayedede satılacak çizmelerin Napolyon tarafından Atlantik Okyanusu'ndaki Saint Helene Adası'nda kullanıldığını düşünüyor.

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Napolyon Bonapart, Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:56 
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