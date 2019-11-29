Napolyon Bonapart'ın çizmeleri Paris'te 80 bin eurodan açık artırmaya çıkıyor

Fransa Kralı Napolyon Bonapart'ın çizmeleri Paris'te açık artırmaya çıkıyor. Eğer ayak numaranız 40 ise ve cüzdanınızda harcanacak en az 80 bin euronuz varsa imparatorun bir zamanlar at binerken kullandığı çizmelere siz de sahip olabilirsiniz.



Uzmanlar, cuma günü yapılacak müzayedede satılacak çizmelerin Napolyon tarafından Atlantik Okyanusu'ndaki Saint Helene Adası'nda kullanıldığını düşünüyor.