Narkotik Polisi İş Başında
22 dakika önce
Bursa narkotik polisi şehirde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahısların peşine düştü.
Bursa
narkotik polisi şehirde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahısların peşine düştü. Narkotik
madde kullandıkları öğrenilen şahısların ifadelerinden yola çıkarak torbacıların izini süren ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Bursa'da torbacılık yapan şahısların peşine düştü. Uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen şahısların ifadelerinden yola çıkan ekipler, şehirde narkotik madde satışı yaptıkları tespit edilen şahıslara ulaşıldı. Kimlikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenleyen ekipler, A.D., M.S., A.S. ve K.Ş. isimli 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların ev ve arabalarında yapılan aramalarda 510 gram bonzai ile 311 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:57 Kaynak: İHA
Bir Sene Öncesine Kadar Ev Hanımıydı, Kurduğu Fabrika ile Şimdi 7 Ülkeye İhracat Yapıyor
Gözü Dönmüş Gençler, Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü
Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı
İstanbul Üsküdar'da Korkunç Kaza: Otomobil ile Duvar Arasında Sıkıştı