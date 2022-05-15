NASA, başına bela olan SLS'yi onardı: İlk fırlatış ne zaman? - Son Dakika
Üye Girişi

NASA, başına bela olan SLS'yi onardı: İlk fırlatış ne zaman?

15.05.2022 14:26
NASA, başına bela olan SLS'yi onardı: İlk fırlatış ne zaman?

NASA'nın en güçlü roketi SLS'de üst üste hatalar yaşanıyor. Ay görevi ne zaman başlatılacak? İşte detaylar.

NASA tarafından uzay keşif planlarının ana fırlatma aracı olarak geliştirilen Space Launch System (SLS), her fırlatma testi öncesi daha büyük sorunlar gösteriyor. NASA, en son Nisan ayındaki fırlatmanın iptal edilmesine yol açan sorunlar hakkında daha fazla bilgi verdi.

ABD'nin uzay ajansı, yeni Space Launch System roketine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Daha önce üç defa fırlatma rampasında sorunlar yaşayan SLS, NASA'nın kısıtlı bütçesine yük olmaya devam ediyor. NASA'nın "baş belası" olarak tanımladığı wet dress prova sorunları, yakıtın rokete yüklenmesini ve fırlatışın başlatılmasını engelliyor.

NASA'nın uzay aracı Dünya'yı korumak için dev asteroide çarpacak!

NASA, SLS sorunları için ilk detaylı raporunu paylaştı

NASA, Artemis I Ay görevi için SLS roketinin fırlatma rampasına geri dönme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını söyledi. Fırlatma testlerindeki arızaları tespit ettiğini ifade eden ajans, ikinci aşama motor tahliye sisteminde sorunlar yaşadığını dile getirdi. Arızalı parçalar değiştirildiği için yeni fırlatmanın başarılı olmasına hiçbir engel yok.

NASA, Nisan ayı boyunca Orion uzay aracı ve SLS roketinin fırlatmak için birtakım testler gerçekleştirdi. Prova, roketin tam yakıt ikmali ve motorların ateşlendiği ana kadar geri sayımı içeriyordu. Fakat bu süreçte, rokete yakıt ve helyum tedariği ile ilgili sorunlar tespit edildi.

Son yayınlanan rapora göre hem hidrojen hem de helyum pompalanırken sızıntılar yaşandığı ortaya konuldu. Provanın bu yüzden durdurulduğunu dile getiren NASA, nihayet roketi tamir ettiğini doğruladı.

İlk aşamadaki tanklara hidrojen tedariği sağladığını ve ikinci aşamada ise helyum tahliye sistemindeki tıkalı bir motor valfini değiştirdiğini ifade eden uzay ajansı, valfin içerisinde nereden geldiği bilinmeyen bir kauçuk parçası olduğunu söyledi.

Tüm sorunların çözülmesinin ardından Mayıs sonunda roketin bir kez daha fırlatma rampasına götürüleceği ifade edildi. Her şey yolunda giderse SLS roketi, Temmuz ayında Artemis I misyonu kapsamında Orion uzay aracını Ay'a götürecek.

SLS ve Orion fırlatışı sorunsuz olursa astronotlar, Artemis II ve Artemis III görevleri kapsamında Ay'a gönderilecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

YORUMLAR
500
SpaceX, uzaya 53 Starlink uydusu fırlattı SpaceX, uzaya 53 Starlink uydusu fırlattı Nasa ve Boeing, Uzay İstasyonuna İnsansız Test Uçuşu Fırlatacak Nasa ve Boeing, Uzay İstasyonuna İnsansız Test Uçuşu Fırlatacak

Tam Gemi Şok Denemeleri, Nisan, Uzay, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel NASA, başına bela olan SLS'yi onardı: İlk fırlatış ne zaman? - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı
14:26 ABD'de 10 kişiyi öldüren ırkçı katilden 180 sayfalık manifesto: ABD ve Avrupa'daki Türkleri işgalci olarak nitelemiş
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
14:04 Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı
14:02 Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
12:41 Denizin dibinden çıkanlar profesörü bile şaşırttı! Mayodan tutun kitaba kadar her şey var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 14:46:14. #1.11#
SON DAKİKA: NASA, başına bela olan SLS'yi onardı: İlk fırlatış ne zaman? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement