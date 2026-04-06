National Geographic belgesellerini aratmayan sahne: Kargaların intikamı

Yavrularını telef eden kerkeneze karşı harekete geçen anne ve baba karga, yuvasına yeniden dönen yırtıcı kuşa saldırarak dikkat çeken anlara sahne oldu.

YUVALARINA GELEN KERKENEZE GEÇİT VERMEDİLER

Günler önce yavrularını kaybeden kargalar, aynı kerkenezin tekrar yuvalarının bulunduğu alana gelmesiyle harekete geçti. Anne ve baba karga, yırtıcı kuşa karşı agresif bir savunma sergileyerek onu uzaklaştırmaya çalıştı.

AMANSIZ MÜCADELE DİKKAT ÇEKTİ

Kargaların hayatlarını riske atarak gerçekleştirdiği saldırı, doğadaki savunma içgüdüsünü gözler önüne serdi. Kerkenez ile kargalar arasında yaşanan bu anlar, izleyenlere belgesel sahnelerini aratmayan görüntüler sundu.