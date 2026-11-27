Letonya'nın doğu sınırında tespit edilen kimliği belirsiz bir insansız hava aracının (İHA) ülkenin hava sahasına girmesi üzerine güvenlik alarmı verildi. Letonya ordusu önleme amaçlı bir İHA görevlendirirken NATO'nun Baltık Hava Polisliği misyonunda görevli savaş uçakları ve hava savunma birlikleri yüksek hazırlık seviyesine geçirildi.

İKİ BÖLGEDE ALARM VERİLDİ

Letonya Silahlı Kuvvetleri, 27 Kasım günü yerel saatle 02.30 sıralarında Ludza bölgesinde hava sahasına yönelik tehdit nedeniyle turuncu alarm ilan etti. Saat 02.55 sıralarında ise Balvi bölgesinde olası hava tehdidine karşı sarı seviyede uyarı yapıldı.

HALKA KAPALI ALANLARA SIĞINMA ÇAĞRISI

Bölge sakinlerinin cep telefonlarına acil durum mesajları gönderildi. Yetkililer, vatandaşlardan kapalı alanlara sığınmalarını, pencerelerden uzak durmalarını ve şüpheli cisimlere yaklaşmamalarını istedi.

NATO SAVAŞ UÇAKLARI TEYAKKUZA GEÇTİ

Letonya ordusu, Ludza bölgesinde tespit edilen tehdide karşı önleyici İHA kullanırken NATO'nun Baltık Hava Polisliği misyonunda görevli savaş uçakları da alarma geçirildi.

SAAT 03.30'DA ALARM KALDIRILDI

Ludza bölgesindeki alarmın ardından Balvi'deki uyarı da yerel saatle 03.30 sıralarında kaldırıldı. Letonya Silahlı Kuvvetleri, hava sahasına yönelik tehdidin sona erdiğini duyurdu. Söz konusu İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.

DOĞU SINIRINDA HAVA SAVUNMASI GÜÇLENDİRİLDİ

Letonya Silahlı Kuvvetleri, NATO müttefikleriyle birlikte ülkenin hava sahasını sürekli izlediklerini ve doğu sınırındaki hava savunma kapasitesini artırdıklarını bildirdi. Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece benzer hava sahası ihlallerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.