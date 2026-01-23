Nazik Gölü Buzla Kaplandı - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

Nazik Gölü Buzla Kaplandı

23.01.2026 11:31
Ahlat'ta soğuk hava nedeniyle Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu, muhteşem manzaralar oluştu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece kadar düştüğü ilçede buzla kaplanan göldeki tekneler güzel görüntüler oluşturdu.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köylerine sınırı bulunan gölde fotoğraf çekti.

Çevresi beyaza bürünen ve yüzeyi buzla kaplanan göl, dronla görüntülendi.

Fotoğraf sanatçısı Barış Kartpak, kış fotoğrafları çekmek için Gaziantep'ten geldiğini belirterek, "Nazik Gölü donmuş, birçok tekne buzların arasında kalmış. Güzel bir doğa manzarası var." dedi.

Kaynak: AA

Nazik Gölü Buzla Kaplandı - Son Dakika

