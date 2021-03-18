Nazilli'de kaçak içki ve sigara operasyonu - Son Dakika

Nazilli'de kaçak içki ve sigara operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 393 bin adet makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 393 bin adet makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son zamanlarda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Nazilli Kom Grup Amirliği ekiplerince değişik adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 393 bin adet kaçak makaron ile içi tütün doldurulan 19 bin 900 adet satışa hazır sigara haline getirilmiş makaron, 40 litre etil alkol, çok sayıda kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yapılan operasyonda çalışmalarla ilgili 9 şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanıldı. - AYDIN

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