Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
R.Y. idaresindeki 09 HD 225 plakalı otomobil, Mithat Paşa Caddesi'nde park halinde bulunan 35 COB 836 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan R.Y. sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Nazilli'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
