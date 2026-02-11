Nazilli'de Sahte Gıda Operasyonu - Son Dakika
Nazilli'de Sahte Gıda Operasyonu

Nazilli\'de Sahte Gıda Operasyonu
11.02.2026 13:39
Nazilli'de düzenlenen operasyonda 2 ton sahte bal ve diğer sahte gıdalar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 2 ton 314 kilo sahte bal, 278 kilo sahte pekmez, 3 bin 570 litre sahte nar ekşisi ile 507 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aydın İl Tarım Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri, Nazilli ilçesinde bir iş yerine ait depoya dün operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 2 ton 314 kilo sahte bal, 278 kilo sahte pekmez, 3 bin 570 litre sahte nar ekşisi, 507 litre sahte zeytinyağı ve 5 bin 700 doluma hazır boş zeytinyağı tenekesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında C.Ö., M.A. ve O.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, söz konusu iş yeri hakkında Nazilli İlçe Vergi Dairesi ile İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince idari işlem uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

