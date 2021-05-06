NBA'de Cedi Osman'ın 14 sayısı, Cavaliers'a galibiyeti getirmedi - Son Dakika

NBA'de Cedi Osman'ın 14 sayısı, Cavaliers'a galibiyeti getirmedi

06.05.2021 10:57
NBA'de Cedi Osman'ın 14 sayısı, Cavaliers'a galibiyeti getirmedi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 141-105 kaybettikleri Portland Trail Blazers maçında 14 sayı attı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 141-105 kaybettikleri Portland Trail Blazers maçında 14 sayı attı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Cavaliers'ın konuk ettiği Blazers'a 36 sayı farkla mağlup olduğu maçta ilk 5'te sahaya çıkan Cedi Osman, 26 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 14 sayı, 2'şer ribaunt ve asist, 1 top çalma ile tamamlayarak takımının en etkili oyuncuları arasına girdi.

Bu sezon üst üste 8'inci, toplamda 45'inci kez kaybederek play-off'lara kalma şansı kalmayan 21 galibiyetli Cavaliers'ta Kevin Love 18 sayı ve 8 ribaunt, Dean Wade 16, Collin Sexton 15 sayı üretti.

Bu sezon 37. kez kazanan Blazers'ta 32 sayı ve 9 asist üreten Damian Lillard, galibiyette başrolü oynadı.

Edwards'ın 42 sayısı galibiyete yetmedi

Batı Konferansı temsilcisi Memphis Grizzlies, çekişmeli geçen mücadele sonunda sezonun 33. galibiyetini, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 139-135 mağlup ederek elde etti.

Grizzlies'ta Ja Morant 37 sayı ve 10 asist, Desmond Bane 22, Kyle Anderson 20, Dillon Brooks 16 sayı, Brandon Clarke 12 sayı ve 10 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 36. kez kaybeden Timberwolves'ta 42 sayı, 7 asist ve 6 ribauntluk performans sergileyen 19 yaşındaki Anthony Edwards, NBA tarihinde 8'i üçlük olmak üzere 40 sayı barajını geçen Roddy Beaubois'ten sonra ikinci çaylak oyuncu oldu. D'Angelo Russell 22 sayı ve 14 asist, Karl-Anthony Towns ise 22 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Sonuçlar

Orlando Magic- Boston Celtics: 96-132

Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 105-141

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 135-139

Milwaukee Bucks- Washington Wizards: 135-134

Atlanta Hawks- Phoenix Suns: 135-103

Indiana Pacers- Sacramento Kings: 93-104

Houston Rockets- Philadelphia 76ers: 115-135

Denver Nuggets- New York Knicks: 113-97

Utah Jazz- San Antonio Spurs: 126-94

Amerikan Basketbol Ligi, Portland Trail Blazers, Cleveland Cavaliers, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Cedi Osman'ın 14 sayısı, Cavaliers'a galibiyeti getirmedi - Son Dakika Spor


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