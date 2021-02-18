NBA'de Clippers'ı yenen Jazz, serisini 9 maça çıkardı - Son Dakika

NBA'de Clippers'ı yenen Jazz, serisini 9 maça çıkardı

18.02.2021 10:23
NBA'de Clippers'ı yenen Jazz, serisini 9 maça çıkardı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 114-96 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 114-96 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Jazz, 5 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçta Jazz'ı 18 sayı farkla yendi ve bu sezon 24. galibiyetini elde etti.

Jazz'da Donovan Mitchell 24 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle galibiyetin mimarlarından olurken, Rudy Gobert 23 sayı, 20 ribauntla "double double" yaptı.

Clippers'ta ise Louis Williams 16, Reggie Jackson 15, Amir Coffey 13 sayıyla oynadı.

Furkanlı 76ers 3 maç sonra kazandı

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, sahasında Houston Rockets'ı 118-113 yenerek üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Ev sahibi ekipte Joel Embiid 31 sayı, 11 ribaunt, Tobias Harris 24 sayı, 15 ribauntla "double double" yaparken, milli basketbolcu Furkan Korkmaz maçı 5 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

Konuk takımda John Wall 28, Demarcus Cousins ve Jae'Sean Tate 19'ar sayı üretti.

Sonuçlar

Orlando Magic- New York Knicks: 107-89

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 118-113

Boston Celtics- Atlanta Hawks: 114-122

Washington Wizards- Denver Nuggets: 130-128

Minnesota Timberwolves- Indiana Pacers: 128-134 (uzatmada)

Chigaco Bulls- Detroit Pistons: 105-102

New Orleans Pelicans- Portland Trail Blazers: 124-126

Memphis Grizzlies- Oklahoma City Thunders: 122-113

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 96-114

Golden State Warriors- Miami Heat: 120-112 (uzatmada)

Amerikan Basketbol Ligi, Los Angeles Clippers, Utah Jazz, Jazz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Clippers'ı yenen Jazz, serisini 9 maça çıkardı - Son Dakika Spor


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