NBA'de korona virüse yakalananların sayısı artıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de korona virüse yakalananların sayısı artıyor - Son Dakika Spor

NBA'de korona virüse yakalananların sayısı artıyor

6 saat önce

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76'ers, basketbolcular, antrenörler ve çalışanlara yaptığı testlerden üçünde sonucun pozitif çıktığını açıkladı.

NBA'de korona virüse yakalananların sayısı artıyor, System.String[]

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76'ers, basketbolcular, antrenörler ve çalışanlara yaptığı testlerden üçünde sonucun pozitif çıktığını açıkladı. Los Angeles Lakers'ın iki oyuncusunda da korona virüs çıkarken, Boston Celtics'te oynayan Marcus Smart da virüse yakalandığını duyurdu.


Korona virüs salgınından dolayı dünyanın en büyük basketbol organizasyonu olan NBA ertelenmişti. Virüsten NBA'deki basketbolcular da etkilendi. Korona virüs testleri yapan takımlar sonuçları duyurdu. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76'ers, basketbolcular, antrenörler ve çalışanlara yaptığı testlerden üçünde sonucun pozitif çıktığını açıkladı, isimler ise duyurulmadı.


Diğer bir NBA ekibi Los Angeles Lakers'da da iki basketbolcu korona virüse yakalandı. Lakers da isimleri açıklamadı.


Virüse yakalanan bir başka isim ise Boston Celtics forması giyen Marcus Smart. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korona virüs taşıdığını açıklayan Smart, hastalığa dair bir semptom göstermediğini belirterek, testi yaptırdığından beri evinde karantina altında olduğunu söyledi.


NBA'de daha önce de Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Christian Wood, Kevin Durant ve Brooklyn Nets'in 3 oyuncusunda korona virüs çıkmıştı. - İSTANBUL

Los Angeles Lakers, Furkan Korkmaz, Philadelphia, Lakers, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:35 Kaynak: İHA

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