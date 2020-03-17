NBA'de Nets forması giyen 4 oyuncuda koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de Nets forması giyen 4 oyuncuda koronavirüs tespit edildi - Son Dakika Spor

NBA'de Nets forması giyen 4 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

37 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'in 4 oyuncusu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

NBA'de Nets forması giyen 4 oyuncuda koronavirüs tespit edildi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'in 4 oyuncusu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı 7'ye yükseldi.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Konferansı ekibi Brooklyn Nets'in 4 oyuncusunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Kimlikleri saklı tutulan basketbolculardan birinin belirtileri gösterdiği, 3'ünde ise semptom görülmediği bilgisi verildi. Sağlık ekibinin gözetimindeki 4 oyuncunun da kendisini tecrit altına aldığı belirtildi.

Brooklyn Nets, Rudy Gobert, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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