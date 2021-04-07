NBA'de Nets forması giyen Harden, sahalardan 10 gün uzak kalacak
07.04.2021 11:11
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'ın all-star oyuncusu James Harden, sakatlığı nedeniyle en az 10 gün dinlendirilecek.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'ın all-star oyuncusu James Harden, sakatlığı nedeniyle en az 10 gün dinlendirilecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'taki Houston Rockets maçından beri sağ diz ardı kirişinde ağrılar bulunan Harden'ın MR'ı çekildi. Adalesinde zorlanma tespit edilen 31 yaşındaki basketbolcunun durumunun, 10 gün sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.
Kadrosunda Harden'ın yanı sıra Kevin Durant ve Kyrie Irving gibi yıldız oyuncuları da barındıran Nets, sakatlıklar yüzünden bu 3 ismi birden yalnızca 7 karşılaşmada oynatabildi.
Son Dakika TFF Başkanı Özdemir, futbol camiasında artan vakalar sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan aşı talebinde bulundu Emre Akbaba kriz çıkarttı, istediği imza parasıyla yöneticilerin sabrını taşırdı Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı