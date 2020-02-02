NBA'de Trail Blazers forması giyen Lillard'dan 51 sayı - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de Trail Blazers forması giyen Lillard'dan 51 sayı - Son Dakika Spor

NBA'de Trail Blazers forması giyen Lillard'dan 51 sayı

27 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ı 124-107 yenen Portland Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard, 51 sayı ve 12 asist üretti.

NBA'de Trail Blazers forması giyen Lillard'dan 51 sayı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ı 124-107 yenen Portland Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard, 51 sayı ve 12 asist üretti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Trail Blazers, sahasında Jazz'ı 124-107 mağlup ederek peş peşe 4. karşılaşmasını kazandı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 51 sayı, 12 asist, Hasan Whiteside da 17 sayı, 21 ribauntla "double double"a imza attı.

Jazz'da Donovan Mitchell 25, Mike Conley ve Bojan Bogdanovic 22'şer sayı kaydetti.

Furkan 14, Cedi 10 sayı attı

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Boston Celtics'e 116-95 yenildiği mücadelede 14 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle oynadı.

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ise seyircileri önünde 131-112 kaybettikleri Golden State Warriors maçını, 10 sayı, 3 asist, 2 top çalmayla tamamladı.

Sonuçlar

Los Angeles Clippers- Minnesota Timberwolves: 118-106

Indiana Pacers- New York Knicks: 85-92

Orlando Magic- Miami Heat: 89-102

Washington Wizards- Brooklyn Nets: 113-107

Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 112-131

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 116-95

Dallas Mavericks- Atlanta Hawks: 123-100

San Antonio Spurs- Charlotte Hornets: 114-90

Sacramento Kings- Los Angeles Lakers: 113-129

Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 124-107

Portland Trail Blazers, Utah Jazz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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