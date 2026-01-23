NBA ve Abu Dabi İşbirliği Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

NBA ve Abu Dabi İşbirliği Uzatıldı

23.01.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA, Abu Dabi'de 2035'e kadar sürecek işbirliği ile basketbol gelişimini destekleyecek.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ile Abu Dabi Kültür ve Turizm Depratmanı arasındaki işbirliğini uzattığını duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamada, işbirliği çerçevesinde Abu Dabi'de sezon öncesi NBA takımlarının maç yapmaya devam edeceği, pazarlama faaliyetlerinin genişletileceği ve Abu Dabi'de NBA Küresel Akademi projesinin hayata geçirileceği kaydedildi.

NBA Küresel Akademi projesiyle Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu ve dünyanın dört bir yanından gelen lise çağındaki öğrenci sporcular için yıl boyunca sürecek üst düzey basketbol geliştirme ve akademik programı sunulacak.

Abu Dabi Kültür ve Turizm Departmanı Yetkilisi Mohamed Khalifa Al Mubarak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "NBA ile ortaklığımızı uzatmak, Abu Dabi'nin Orta Doğu'daki basketbolun yeni evi konumunu daha da güçlendiriyor. Gençlerimize olan bağlılığımızı pekiştiriyor, topluluğumuza ilham veriyor, ekonomiyi çeşitlendiriyor ve emirliğin küresel bir destinasyon olarak değerini yükseltiyor. Küresel Akademi'nin kurulması ülkedeki sporcular, antrenörler ve spor profesyonelleri için dünyanın en iyilerinden öğrenme yolları açarken, NBA takımlarının uzun süreli ev sahipliği yapmamız gelecek nesillere ilham verecek." ifadelerini kullandı.

NBA Başkan Vekili ve Operasyon Direktörü Mark Tatum ise "İşbirliğimiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Orta Doğu genelinde basketbola katılımı ve taraftar kitlesini büyütmede kilit rol oynadı. Bölgeden ve dünyadan üst düzey oyuncuların gelişmesine yardımcı olacak bir NBA Küresel Akademi lansmanı da dahil olmak üzere, bu çabaları önümüzdeki yıllarda daha da ileriye taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Detayları açıklanmayan işbirliğinin 2035 yılına kadar süreceği ve 300 milyon dolardan fazla değerde olduğu basına yansıdı.

İşbirliğini uzatma anlaşması, 2027 sonbaharında başlaması planlanan NBA Avrupa projesiyle ilgili çalışmaların hız kazandığı bir dönemde sağlandı.

NBA takımları son 4 sezondur her yıl Abu Dabi'de maç oynadı. 2022'de Milwaukee Bucks ve Atlanta Hawks, 2023'te Dallas Mavericks ve Minnesota Timberwolves, 2024'te Boston Celtics ve Denver Nuggets, 2025 sezon öncesinde de New York Knicks ve Philadelphia 76ers Abu Dabi'ye gelmişti.

ABD Milli Takımı da FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde Abu Dabi'yi ziyaret etmişti.

Kaynak: AA

Basketbol, Ekonomi, Kültür, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor NBA ve Abu Dabi İşbirliği Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
Mardin’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular! İşte o anlar
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:18
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 16:11:27. #7.11#
SON DAKİKA: NBA ve Abu Dabi İşbirliği Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.