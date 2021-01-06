"Ne Varsa İçindedir" değişen formatıyla TRT Avaz'da - Son Dakika

"Ne Varsa İçindedir" değişen formatıyla TRT Avaz'da
06.01.2021 13:17
TRT Avaz'da üç sezondur devam eden "Ne Varsa İçindedir" programı, yeni formatıyla izleyiciyle buluşuyor.
TRT Avaz'da üç sezondur devam eden "Ne Varsa İçindedir" programı, yeni formatıyla izleyiciyle buluşuyor.
Programı hazırlayıp sunan Dr. Faik Özdengül'ün bölüm sonu dualarını seslendirdiği, Mehmet Atay'ın Mesnevi'den alıntılanan beyitleri yorumladığı program yeni bölümleriyle ekrana gelecek.
Değişen formatıyla 7 Ocak'tan itibaren her perşembe saat 19.30'da TRT Avaz'da yayınlanacak program, hayat meşgalesi içinde kaybolmuş insanın problemlerinin çözümüne hem modern hem de tasavvufi bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor.
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